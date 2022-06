Un 34 pouces incurvé 1440p avec USB-C 65W et webcam 5 MP chez Philips

de bénéficier de la même productivité en télétravail qu’au bureau, tout en leur proposant un design épuré et élégant

Le Philips 34E1C5600 HE (ouf) entendet ainsi permettre aux utilisateurs, selon le constructeur,. Pour cela, il embarque une dalle VA incurvée (rayon de courbure de 1500R) avec une définition de 3 440 x 1440 pixels (et une résolution de 109,68 pixels par pouce) avec un taux de rafraîchissement atteignant 100 Hz, un temps de réponse MPRT de 1 ms (4 ms de gris à gris), une luminosité maximum de 300 cd/m² (pas de HDR), et un contraste de 3 000:1.Le moniteur se démarque en proposant une webcam intégrée de 5 mégapixels (compatible Windows Hello), pratique si vous avez un Mac mini ou un Mac Studio , épaulée par un microphone à réduction de bruit, et dispose également d'un pied avec églage en hauteur et inclinaison, de haut-parleurs intégrés 2x5W, d'un port USB-C délivrant 65W (suffisant pour les MacBook Air, Pro 13" et Pro 14 pouces, et pour un 16 pouces qui ne serait pas poussé dans ses retranchements), d'un port HDMI 2.0, d'un port DisplayPort 1.2, et d'un hub de 4 ports USB-A (dont un port avec charge rapide).