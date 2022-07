Le MacBook Air M2 ferait-il peur à certains constructeurs PC ?

le nouveau MacBook Air pourrait bien évincer d'autres machines portables Wintel

les mises à niveau du processeur M2, de la webcam et du design placent l'augmentation de prix du nouveau MacBook Air dans une fourchette acceptable pour les consommateurs

Sur le même sujet

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Le MacBook Air M2 pourrait ainsi séduire assez de clients pour réduire les ventes de certains constructeurs de PC.(sans le nommer)(Windows + Intel), ajoutant queBien qu'à un tarif d'entrée de gamme effectivement plutôt élevé chez nous (1499 euros, et à partir de 1199$ sans les éventuelles taxes aux US), en partie dû à un euro faible,(légère, assez puissante pour de nombreuses tâches du quotidien et affichant une autonomie suffisante pour une journée de travail et disposant de l'attrait de la nouveauté - ce qui fait défaut au MacBook Air M1 répondant pourtant aux autres critères), ayant attendu fébrilement le nouveau design et la nouvelle puce pour franchir le pas.et ne pas faire patienter trop longtemps les éventuels acheteurs. Pour rappel, Cupertino indique que le MacBook Air M2 sera disponible ce mois-ci, et les bruits de couloir évoquent des précommandes le 8 juillet, pour de premières livraisons la semaine suivante (ce qui pourrait sembler mal parti sans annonce à quelques jours de cette date). Une chose est certaine, il faudra être rapide pour disposer d'une machine dès sa commercialisation, les délais ayant de grandes chances de s'étirer pour les retardataires.