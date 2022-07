Les instances AWS basées sur des Mac mini M1 sont disponibles pour les clients

un gain de 60% en termes de rapport prix/performances

Après avoir proposé des instances EC2 s'appuyant sur des Mac mini Intel embarquant un processeur Core i7 avec 6 cœurs cadencés à 3,2 GHz et 32 Go de RAM en décembre 2020 (avec l'arrivée de Big Sur et Elastic File System en février 2021), Amazon avait profité de l'AWS re:invent pour annoncer l'arrivée en bêta dès décembre 2021 de sessions tournant sur les Mac mini dotés de la puce Apple Silicon M1 et de 16 Go de RAM.Selon Amazon, les Mac mini M1 permettraient AWS permet ainsi d'accéder à ces machines dans le cloud et de les louer le temps de tester ou de concevoir des applications sur du matériel Apple récent.