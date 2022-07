BIentôt obsolètes : iMac 2015, iPad Pro 9,7", MacBook Air 2015, Pro 2016

vintage

iMac :

• iMac (21.5", Fin 2015)

• iMac (21.5", Fin 2015)

• iMac (Retina 5K, 27", Fin 2015)



iPad :

• iPad Pro 9.7" WiFi

• iPad Pro 9.7" WiFi. Cellular



Portables :

• MacBook Air (13". Début 2015)

• MacBook Pro (13", 2016, 2 TBT3)

• MacBook Pro (Retina, 13", Début 2015)

• MacBook Pro (13", 2016, 4 TBT3)

• MacBook Pro (15", 2016)

• MacBook (Retina, 12", Début 2016)

et Apple pourrait ne plus proposer de pièces de rechange :Rassurez-vous,, mais Apple n'est plus tenue de les aider si la pièce n'est plus disponible -en clair, on écoule les stocks jusqu'à plus soif.: le remplacement du clavier impose un nouveau "top case", toute la partie contenant le clavier, la batterie etc.