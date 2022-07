Mac Washing Machine X9, l’utilitaire parfait pour nettoyer son Mac de fond en comble

Dites adieu aux fichiers inutiles !

Doublon : la chasse aux doubles

Organiser son bureau : pour un bureau et un dock propre

Mac Washing Machine X9 est actuellement 2x moins cher que CleanMyMac, profitez-en !

Bien que les Mac soient performants et s’optimisent plus ou moins bien sans aucune intervention de notre part,, comme des ralentissements et occuper de la place inutilement sur votre disque avec beaucoup de fichiers sans grande utilité.Pour vous débarrasser de ces fichiers « indésirables » et des doublons ou pour organiser votre Mac automatiquement, voici Mac Washing Machine X9, une véritable référence en la matière.pendant quelques jours seulement, une affaire à ne pas manquer.: des fichiers caches, des historiques, des fichiers de langue que vous ne parlez même pas ou tout simplement des fichiers présents dans votre corbeille ou dans votre dossier de téléchargement. Vous n’imaginez sans doute pas la place qu’ils prennent sur votre disque, il est sans doute le temps de donner un coup de balai.À ce titre,intelligent, et en les supprimant à votre place, afin que votre ordinateur puisse fonctionner plus rapidement et plus efficacement.Vous ne le savez peut-être pas, mais i. Ils peuvent être le résultat de téléchargements multiples, de cohabitation entre dossiers locaux et cloud ou tout simplement de doublons dont vous n’avez pas du tout conscience. Mac Washing Machine X9 vous permettra de détecter tous ces fichiers (vidéos, musique, images, etc.) dont vous n’avez clairement pas besoin, surtout s’ils sont volumineux. LEnfin, pour les plus soucieux du rangement,. Si vous êtes du genre à littéralement cacher votre fond d’écran avec des dizaines d’icônes, le logiciel pourra les organiser automatiquement dans les différents dossiers Images, Documents et Vidéos de votre Mac. Vous pourrez aussi faire du ménage dans votre Dock et afficher la liste de vos applications les plus utilisées afin de les y ajouter.Dernière fonctionnalité :dans la barre latérale de votre Finder. Vous pourrez ainsi accéder rapidement à toutes les vidéos présentes sur votre Mac, ou bien tous les documents PDF, etc. Pratique si vous n’avez pas l’habitude de ranger vos fichiers manuellement selon leur format.Pendant quelques jours seulement, Mac Washing Machine X9 se retrouve au prix promotionnel de 19,99 € au lieu de 49,99 €Le logiciel est(prochainement macOS Ventura) et Macs M1, garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Alors allez-y les yeux fermés !Enfin si vous souhaitez égalementqui inclut donc Washing Machine, mais aussi un antivirus robuste (VirusBarrier), un pare feu (NetBarrier), un logiciel de sauvegarde complémentaire à Time Machine et un logiciel de filtrage des sites à seulement 29,99 €