L'image du jour : il reçoit son MacBook Air M2 avec 24 heures d'avance !

{"id":"3b291bbd68","images":[{"id":"47040ef9a5","fullName":"47040ef9a5_49438-96623-mba-1-xl.jpg","description":""},{"id":"c837033cee","fullName":"c837033cee_49438-96624-mba-2-xl.jpg","description":""},{"id":"c8ce16ffd9","fullName":"c8ce16ffd9_49438-96625-mba-3-xl.jpg","description":""},{"id":"b288cd9ab8","fullName":"b288cd9ab8_49438-96626-mba-4-xl.jpg","description":""}]}

Par ici le débat autour du MacBook Air M2 ! !

Comme à chaque sortie de produit, on constate quelques petits ratés de part et d'autres dans le monde.Commandé dans les premières minutes, la machine est en effetaujourd'hui ! L'heureux possesseur a donc partagé quelques clichés sur Reddit Il s'agit apparemment d'un modèle d'une-Argent et non pas Minuit- et. En effet, les modèles un peu boostés ont rapidement vu leur délai de livraison augmenter, certains modèles passant même à la mi-août !