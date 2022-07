Slack fait le point sur les augmentations de tarif au 1er septembre

À compter du 1er septembre 2022, les abonnements Pro mensuels vont passer de 8 $ US à 8,75 $ US par utilisateur par mois, et les forfaits Pro annuels vont passer de 6,67 $ US à 7,25 $ US par utilisateur par mois (le prix pour les autres pays est disponible juste ici).



Les clients abonnés à un forfait Pro annuel peuvent bloquer leur tarif annuel actuel de 6,67 $ US par utilisateur par mois pendant un an en renouvelant leur forfait Pro annuel avant le 1er septembre. Les clients abonnés à un forfait Pro mensuel peuvent également bloquer leur tarif annuel actuel pendant un an en passant à un forfait Pro annuel avant le 1er septembre.

Même si elle ne concernera que la formule Pro (à l'exception de Slack Business Plus ou des plans d'entreprise personnalisés),. La plate-forme joue d'ailleurs franc jeux sur ce point, en l'indiquant carrément sur un post de blog