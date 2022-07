Un moniteur 32" 4K 144Hz et un QHD 240Hz chez Corsair

Le Corsair Xeneon 32UHD144

Le Corsair Xeneon 32QHD240

Répondant au doux nom de Xeneon 32UHD144, le premier de cordée se dote d'(pour les machines capables d'afficher autant d'images par seconde à cette définition), une certification VESA DisplayHDR 600 (garantissant 600 nits en pic), un temps de réponse MPRT d'une milliseconde, la couverture à 98% de l'espace colorimétrique DCI-P3, la compatibilité AMD FreeSync Premium, ainsi qu'une inclinaison d’écran comprise entre -5 et 20° et une hauteur ajustable sur 110 mm, une gestion des câbleset un système multisupport intégré afin de fixer des accessoires (compatible avec le MultiMount d'Elgato). Au niveau de la connectique, l'utilisateur pourra compter sur deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, d'un port USB-C, et d'un hub USB 3.1.Si la vitesse est plus importante que la définition, la firme propose également le 32QHD240 avec une dalle 32 pouces Fast IPS Quantum Dot en 2 560 x 1440 pixels culminant à 240 Hz et reprenant les caractéristiques ci-dessus (Display HDR 600, 98% DCI-P3, 1 ms MPRT, avec un pied au design différent).