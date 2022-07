MacBook Air M2. : pas de dissipateur thermique mais un mystérieux accéléromètre

Le démontage de la plaque inférieure du châssis nécessite de retirer seulement quatre vis (contre dix auparavant). Une fois cette dernière retirée, l'intérieur du MacBook Air M2 révèle(au lieu d'éléments en provenance d'Intel) et d'un accéléromètre dont la fonction reste mystérieuse (pour détecter une chute ? Ou encore pour une fonctionnalité qui n'a pas encore été dévoilée, par exemple liée à Localiser ?). Sur un modèle avec disque dur, cela aurait pu servir à lever la tête de lecture/écriture lors d'un mouvement brusque, mais le stockage de cette machine repose (heureusement) intégralement sur des puces de mémoire flash.Malgré un blindage très fin, de la pâte thermique et une feuille de graphite,, ce qui peut expliquer la tendance à la chauffe de la nouvelle puce M2 au sein de ce MacBook Air dépourvu de ventilation active. Comme sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces , Apple fixe les batteries (4 cellules affichant 52,6Wh au total, contre 49,9 Wh pour la génération précédente) avec des bandes adhésives munies de languettes afin de simplifier leur remplacement. Enfin, iFixit indique que les ports MagSafe, mini jack et Thunderbolt 3/USB-C sont modulaires et ne sont pas collés, permettant de les remplacer sans trop d'efforts.