L'excellente webcam Facecam d'Elgato à 147€ (-52€)

un moteur de traitement d'image avancé

des millions de calculs par milliseconde

les webcams ne sont pas en mesure de capturer un son de haute qualité en raison de la distance entre le micro et l'utilisateur. L'intégration d'un micro avec une sensibilité plus élevée augmente le bruit. Nous attendons des créateurs et des professionnels qu'ils utilisent un microphone dédié, et pour cette raison, Facecam n'en a pas

A gauche la webcam d'un MacBook Pro M1, à droite et la Facecam en mode automatique

La Facecam d'Elgato est livrée dans une boîte aux couleurs de la marque, dans laquelle l'utilisateur trouvera , outre la webcam elle-même,(que l'on fixe via le filetage 1/4 de pouce) permettant d'orienter la caméra sur un axe vertical et de la placer sur la tranche d'un écran. La caméra dispose d'un port USB-C situé à l'arrière du périphérique.. Pour sa première incursion dans l'arène bondée des webcams, Elgato a voulu soigner les caractéristiques techniques de son modèle. La Facecam n'affiche pas le terme vendeur 4K (définition qui n'est pas forcément gérée par les logiciels de visioconférence), mais la technologie embarquée est pourtant intéressante.couplé à l'optique avec une mise au point fixe (24 mm équivalent plein format) 100% en verre Prime Lens ouvrant à f/2.4. La Facecam offre un champ de vision à 82 degrés (et même 83,2° si l'on en croit le logiciel), avec la possibilité de zoomer (numériquement) jusqu'à obtenir un champ de vision de 24,4°. La webcam embarque de la mémoire flash pour sauvegarder les réglages en interne, et un radiateur permettant une utilisation 24 heures sur 24 heures sans perte de performances.. La facecam met à profitoffrantpermettant d'obtenir une vidéo en 1920x1080 à 60 images par seconde (et également 1080p30, 720p60 ou 30, et 540p60 ou 30) sans compression ni artefacts et des réglages automatiques adaptés pour l'exposition et la balance des blancs. La caméra nécessite une connexion en USB 3.0 afin d'offrir un transfert des données vidéo avec une faible latence.Elgato fournit le logiciel Camera Hub permettant de zoomer dans l'image, de régler le contraste, la saturation et la netteté,(a), la réduction de bruit (on/off) et l'anti-flicker 50 ou 60 Hz. La caméra est compatible avec les principaux logiciels comme Skype ou Zoom, mais également avec FaceTime, ce qui n'est par exemple pas (encore ?) le cas des GoPro utilisées via l'application GoPro Webcam. Attention,. Si cela reste vrai, un microphone intégré permet parfois de dépanner, mais il reste possible de mettre à profit celui de la machine hôte.. Les amateurs pourront également profiter des réglages offerts par le logiciel pour mettre les mains dans le cambouis et adapter le rendu en fonction de leurs goûts/ besoins. Ceux qui nécessitent réellement un micro intégré peuvent opter pour la StreamCam de Logitech, que l'on trouve actuellement en promotion à 106,41 euros La webcam Facecam d'Elgato à 147,99€ au lieu de 199,99€