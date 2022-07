De nouveaux chargeurs GaN de 65 à 150W chez Anker

(GaN), offrant une solution alternative au silicium traditionnel utilisé dans les chargeurs, avec des transistors dégageant moins de chaleur, permettant de rapprocher les composants internes et. A cela s'ajoute les technologies maison PowerIQ 4.0 (permettant d'analyser les besoins en puissance des périphériques en temps réel -dont la gamme Apple- et capable de faire jusqu'à une heure de charge selon le constructeur lorsque plusieurs appareils sont reliés à l'adaptateur secteur) et ActiveShield afin d'éviter les surchauffes.La gamme comprend les Anker GaNPrime 735 (qui semble très proche du Nano II 735 que l'on trouve actuellement à 79,99 euros ) offrant 65W au total, 2 ports USB-C (65W max) et un USB-A (22,5W max), le 737 offrant 120W, 2 ports USB-C (100W max) et un USB-A (22,5W max), le 747 avec 150W sur 3 ports USB-C (100W max) et 1 port USB-A (22,5W max), le 733 65W offrant 2 ports USB-C (65W max), 1 port USB-A (22,5W max) et une batterie intégrée de 10 000 mAh, et les 515 (65W) et 727 (100W) faisant également office de multiprise mais que nous risquons de ne pas voir arriver sur notre territoire.On pourra noter qu'aucun des modèles n'est capable de délivrer plus de 100W sur un seul port USB-C, contrairement au modèle à 105 euros d'Apple accompagnant le MacBook Pro 16" (et qui est le seul modèle GaN de Cupertino).