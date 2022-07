De nouveaux moniteurs 27 et 32" QHD USB-C chez AOC

(quatre autres modèles de la série sont proposés en 1080p). Le Q27V5C dispose d'une dalle IPS de 27 pouces avec une résolution de 109 pixels par pouce, un taux de rafraîchissement atteignant 75 Hz, un luminosité de 300 nits, un temps de réponse de 4 ms de gris à gris (1ms MPRT), un contraste de 1000 pour 1, une certification Freesync, une couverture à 93% de l'espace colorimétrique DCI-P3, deux haut-parleurs intégrés 2x3W, ainsi que le réglage de la hauteur sur une course de 130 mm, rotation horizontale, inclinaison et fonction pivot à 90°. Côté connectique, le moniteur embarque 1 port HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, un port USB-C délivrant jusqu'à 65W à la machine hôte (suffisant pour les MacBook Air Pro 13 et même un 14 pouces qui ne serait pas lancé au galop) et un hub de 4 ports USB 3.2 Gen1.Le Q32V5CE reprend les mêmes caractéristiques et se distingue grâce à sa dalle VA offrant un contraste de 3000 pour 1, une résolution qui descend à 93 pixels par pouce, et à l'intégration de haut-parleurs 2x5W.