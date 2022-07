Firefox gère mieux les 120 Hz des MacBook Pro 14/16 pouces

Après une version 100 apportant la prise en charge sur Mac de la lecture de vidéos en HDR sur les machines compatibles dotées de macOS 11 ou plus récent et offrant la compatibilité avec le sous-titres en mode Picture in Picture (PiP) sur Netflix, YouTube et Prime Video ainsi qu'avec les sites utilisant le format WebVTT, Mozilla propose désormais une version 103.0 permettant(et plus), dont les dalles ProMotion des MacBook Pro M1 Pro/M1 Max , ce qui devrait permettre une navigation encore plus fluide.La nouvelle itération promet également une meilleure réactivité sur macOS lorsque le CPU est hautement sollicité grâce à une API adaptée, la mise en surbrillance des champs à remplir obligatoirement au sein des formulaires PDF, ainsi que la possibilité de modifier la taille de la police des sous-titres directement dans la fenêtre PiP.