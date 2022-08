Rencontrez-vous des soucis avec l'audio du Studio Display (sondage) ?

Quelques possesseurs du Studio Display s'agacent ainsi de coupures aléatoires, de saccades et même d'un rendu dégradé. Selon une note interne dont nos confrères de MacRumors ont pu prendre connaissance,. Même si cela reste une bonne nouvelle, le dernier moniteur d'Apple a peut-être été démoulé un peu trop tôt (et vu le tarif, il est facile de comprendre la grogne des utilisateurs touchés), cumulant des soucis avec la webcam (plusieurs mises à jour ont été proposées), les microphones, ou encore le système audio, pourtant mis en avant lors de la présentation.En attendant cette éventuelle mise à jour,(du côté prise puisque le câble n'est pas amovible) et. Il faut également rappeler que tous les Studio Display ne sont pas touchés par ces problèmes. Celui que nous avons pu testé fonctionnait ainsi parfaitement.