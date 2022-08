Studio Display : une mise à jour logicielle pour régler les soucis d’audio !

D'après les petites notes, elle devrait résoudre le problème rencontré avec les haut-parleurs et répondre -enfin- aux nombreuses plaintes et réclamations sur ce sujet.La semaine dernière, Apple avait envoyé un message interne aux centres de services autorisés,. Ces derniers subissaient des coupures ou proposaient une lecture déformée.Elle avait également assuré que ces soucis audio n'étaient pas liés au matériel et qu'ils pourraient être résolus via une mise à jour logicielle. Même si cela reste une bonne nouvelle, les utilisateurs pourraient continuer à montrer leur mécontentement face aux différents soucis que l'écran pourtant premium d'Apple cumule : webcam (plusieurs mises à jour ont été proposées), micro ou encore le système audio, pourtant bien mis en avant lors de la présentation.