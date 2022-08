Un hub de 4 ports Thunderbolt 4 chez Hyper

Early Bird Spécial

Le nouveau venu répond au doux nom d'HyperDrive Thunderbolt 4 Power Hub(ce qui sera suffisant pour les MacBook Air MacBook Pro 14 pouces , et même pour un MacBook Pro 16 pouces si ce dernier n'est pas poussé dans ses retranchements). Les trois autres ports se partageront la bande passante de 40 Gb/s offerte par la norme et délivrant 15W chacun.. L'utilisateur n'aura donc que le cordon d'alimentation à embarquer pour un éventuel déplacement et il sera possible de se procurer un câble de rechange standard (évidemment, si l'alimentation tombe en panne, il sera plus difficile de la remplacer). La campagne Kickstarter est déjà un succès à l'heure d'écrire ces lignes avec 141 319 dollars récoltés pour un objectif fixé à 100 000 dollars, et(tarif prévu de 299,99 dollars par la suite). Les premières livraisons sont prévues pour novembre 2022. Gardez toutefois en tête que cela reste une campagne Kickstater, avec tout les aléas que cela comprend (bien qu'Hyper soit un accessoiriste reconnu ayant pignon sur rue, et non une marque exotique qui pourrait disparaitre en un clin d'œil).