Hyper dévoile une batterie portable et un chargeur GaN de 245W

premier et le plus petit chargeur de bureau GaN 245W au monde

Pour rappel, le nitrure de gallium (GaN) offre une solution alternative au silicium traditionnel utilisé dans les chargeurs, avec des transistors dégageant moins de chaleur, permettant de rapprocher les composants internes et de proposer un chargeur plus compact sans rogner sur la puissance.Le chargeur HyperJuice est présenté comme le. Il est doté de(100W max sur un port), qui peuvent charger simultanément jusqu'à quatre ordinateurs portables de 60 W (de type MacBook Pro 13 ou MacBook Air ), ou bien deux ordinateurs portables (comme le MacBook Pro 16 ), une tablette et un smartphone. Avec une telle capacité, il est évidemment unqu’un modèle de poche mais il reste toujours suffisamment portable pour être embarqué dans un sac ou une valise et être utilisé en déplacement.Elle est également doté d'un écran OLED qui peut afficher des informations sur l'autonomie de la batterie et la puissance de charge sur chaque port. D'après le constructeur, avec le chargeur HyperJuice, celle-ci pourrait être chargée en une heure.Pour acquérir le chargeur de bureau HyperJuice, il faudrait débourser 149,99 $ , et 249,99 $ pour la batterie.