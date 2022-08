MacBook Pro / MacBook Air : Apple déplace plusieurs sites de production en Chine

Depuis plusieurs années, Cupertino -comme d'autres firmes- travaille sur la délocalisation de certains de ses partenaires.Cette tendance avait démarré en 2019 afin d'éviter. Puis, en 2020, Apple avait été un plus directive et avait demandé à Foxconn d'ouvrir une usine au Vietnam (ce qui a été réalisé en 2021).Fin 2021 avec la reprise du Covid, la Chine avait pris plusieurs, imposant notamment des, qui avaient affecté les fournisseurs Apple. Ensuite, le gouvernement avait instauré des mesures plus drastiques, maintenant desMais désormais, avec le retard de la délocalisation, Apple planifierait un compromis.Ainsi, Quanta (60% des MacBook Pro ) déplacerait une partie de ses lignes de Shanghai vers Chongqing, dans l'ouest de la Chine. Les 40 % restants seraient toujours produits, également dans l'ouest de la Chine.