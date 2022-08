Qui a encore des enceintes ou l'audio qui "craque" sur son MacBook ?

Au Genius Bar c'est "votre hardware est OK ! réinstallez tout à zéro" mais le problème continue. Même sous Ventura beta.

pop

Certains utilisateurs, comme Raffi, ont décidé de, mais sans sucsès.Notre lecteur nous a même, qui intervient toutes les 20/30 secondes lors de la lecture audio :Son cas n'est pas isolé, les forums d'Apple regorgent de témoignages similaires. Si les modèles 2021 semblent les plus touchés, d'autres ont le souci avec des machines variées, même des Mac mini par exemple. Ilcar le bruit n'est pas lié au niveau du volume par exemple et intervient aussi avec des diffuseurs externes (casques, enceintes...).D'ailleurs, un certain nombre de victimes ont vu le souci. Une autre solution fut de limiter les fréquences audio (un mal pour un bien), mais là encore, tout le monde ne semble pas unanime sur ce soin palliatif peu adapté à la création audio par exemple., unqui intervenait en fin de lecture audio -moins gênant, donc, mais tout de même.si vous êtes également touchés ou si Apple vous a proposé une solution acceptable (remplacement, réparation...). Parfois, la Pomme met plusieurs années à reconnaitre un problème, en prend ensuite en charge les réparations, même hors garantie. Mais dans l'intervalle, ce n'est pas toujours acceptable, surtout à des machines vendues plusieurs milliers d'euros et à vocation professionnelle.