Parallels Desktop est compatible avec les puces M1 Ultra /M2 (et déjà avec macOS Ventura)

Cette mise à jour offre une(96% plus rapide d’après l’éditeur) et apparemment lades derniers MacBook Air 13 et MacBook Pro 13 L’intégration se veut plus fluide et plus transparente avec Windows 11 tout comme les versions récentes de Linux, comme Ubuntu 22.04 ou Red Hat Entreprise Linux 9.Cette nouvelle version propose de plus une expérience de jeu améliorée, avec la possibilité d'utiliser automatiquement sa manette de jeu Bluetooth Xbox ou PlayStation DualShock . Il sera désormais possible de faire tourner plus de. Enfin parmi les autres améliorations, on notera un meilleur contrôle de l'espace disque, une protection de la configuration réseau et la possibilité de démarrer d'une VM macOS Ventura en mode récupération.Enfin, les versions Pro Edition et de Business Edition récupèrent quelques fonctions supplémentaires, commepour la machine virtuelle (bande passante, perte de paquets, retard) sur des Mac avec une puce Apple Silicon, ou encore l'analyse des performances des applications dans une VM distincte via Visual Studio.: Standard Edition à 99,99 € (69,99€ pour une niveau à niveau), Pro Edition (pour les développeurs, les testeurs et les utilisateurs avancés) à 119,99€ par an et Business Édition (pour les entreprises) à 149,99€ par an.