Dropbox sortira sa nouvelle bêta, pleinement compatible macOS Monterey à l'automne

au début du quatrième trimestre

Après bien des incertitudes, il semblerait que Dropbox: Stockage sur Cloud connaissant toujours quelques problèmes de compatibilité avec macOS Monterey (et les versions ultérieures).Un représentant de Dropbox a confirmé queApparemment, une bêta publique devrait être déployée, soit un lancement pour tout le monde(pile poil pour macOS Ventura). En attendant, l'éditeur invite les utilisateurs rencontrant des problèmes d'accéder à Dropbox via un navigateur Web, un appareil iOS ou un PC Windows dans l'intervalle.Pour le moment, il est toujours possible d'utiliser Dropbox avec macOS Monterey, mais l'application ne fonctionnera pas comme prévu.En effet, macOS 12.3 ne prend plus en charge une ancienne extension utilisée par les services cloud, ce qui a également affecté Microsoft OneDrive.Depuis l'année dernière, de nombreux clients et utilisateurs avaient émis de vivesface à l'absence de toute solution logicielle. Dans un premier temps, les réponses officielles sur les forums de Dropbox suggéraient que la firme n'avait pas vraiment l'intention de se pencher sur la question.