Apple lutte toujours avec les délais de livraison (jusqu'à 12 semaines pour certains Mac studio)

Voila qui tombe plutôt mal, la rentrée a déjà commencé aux Etats-Unis, l'Europe suivant quelques semaines plus tard.Entre la pandémie et la pénurie de composants, Tim Cook a annoncé d'importants ralentissements et! D'ailleurs les revenus des Max s'en sont ressentis aux derniers résultats trimestriels : 7,3 milliards de dollars par rapport à 8,2 milliards de dollars il y a un an.Désormais, il faut attendresur l' App Store , par exemple une livraison entrepour une configuration de base. Apparemment voir ici ).Le Mac Studio et l 'iMac M1 n'échappent pas non plus à la loi des séries. Le Mac Studio de base affiche un délai correct (22-29 août), avec quelques options on descend jusqu'au! Et pour la totale, il faut compter! Pour l' iMac M1 , il sera plus facile d'avoir un modèle de base (16 août) mais il faudra patienter jusqu'au 2 septembre pour les grosses configurations.