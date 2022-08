DuckDuckGo "Email Protection" : la bêta est désormais disponible pour tous

Email Protection

À présent, cette dernière est ouverte à tous. En effet, l’éditeur indique avoir supprimé la liste d'attente pour, permettant d’obtenir une adresse e-mail @duck.com privée et à usage unique, dès aujourd'hui.Rappelons que ce service estet qu'il est compatible avec tous les fournisseurs de messagerie. En complément,, comme la protection contre le suivi des liens, le chiffrement plus intelligent qui aide avec les liens de courrier électronique non cryptés, et la possibilité de répondre directement à partir de ses adresses Duck.Pour y accéder il faudra se rendre dans l'application mobile DuckDuckGo Privacy Browser , effectuer une mise à niveau vers la dernière version, puis ouvriret sélectionner. Sur le bureau, il faudra accéder à duckduckgo.com/email tout en utilisant une extension de navigateur DuckDuckGo ou DuckDuckGo pour Mac (encore en version bêta).