Petit test du chargeur UGreen 200W (6 ports) : peut-il remplacer ceux d'Apple ?

Petit test du chargeur UGreen 200W (6 ports)

- 4 ports USB C (100W maxi par port)

- 2 ports USB A (22,5W maxi par port)

rapide

Grâce à l'USB C, il est désormais possible. UGreen fait partie de ces fabricants qui ont acquis leurs lettres de noblesse, en proposant des produits fiables, bien finis et avec un excellent rapport qualité/prix.Cesur le même boitier :et si vous utilisez plus de 2 ports en même temps, les 100W ne sont plus disponibles (65W maxi en USB C). En pratique, même un MacBook Pro 16" se suffit de 65W, mais si vous voulez de le charge, il faudra donc se limiter à un seul accessoire.Il n'est doncà la machine -là dessus, le modèle d'Apple garde son avantage.En revanche, vous pouvez(les iPhone/iPad exigent environ 20W pour une charge rapide, ce qui laisse de la marge).En terme d'encombrement,, et est livré avec une rallonge, là où celui de Cupertino a tendance à se rayer rapidement, et à se brancher directement sur la prise.Il pèse en revanche... mais il compense aussi plusieurs chargeurs que vous pouvez retirer du sac.Après plusieurs semaines d'utilisation,, d'autant que ses 2 ports USB A permettent de charger des produits encore fournis avec ce type de câble (rasoirs, câbles de téléphone...)En revanche,, pas forcément utile s'il s'agit de charger ponctuellement un Mac ou un iPhone. Le modèle multi-port de 100W (79€) me semble suffisant la plupart du temps.