Le hub USB-C Belkin à 44€ (-35€) et les écouteurs SoundForm Rise à 29€ (-20€)

A l'occasion des MacDays , la boutique MacWay propose quelques réductions intéressantes dont ce hub USB-C Belkin proposant 7 ports, dont un lecteur de cartes MicroSD, un lecteur de cartes SD, une entrée/sortie audio en mini jack 3,5 millimètres, un port USB-C avec Power Delivery 3.0 (il sera possible d'alimenter la machine hôte par ce biais jusqu'à 100W), deux ports USB-A 3.0 et un port HDMI 1.4 compatible 4K,La boutique propose également une ristourne sur les écouteurs Belkin Soundform Rise, avec deux microphones par écouteur, une autonomie de 7 heures (24 heures supplémentaires via l'étui de charge compatible Qi), une certification IPX5 et une fonction de suppression de bruit de fond (SBF) pour les appels.