Camo tente de conserver de l'intérêt avant la sortie de Continuity Camera

L'éditeur Reincubate, qui permet depuis 2020 aux utilisateurs de profiter de la qualité nettement supérieure des caméras des iPhone/iPad en filaire sur macOS (et même des iPhone/iPad et périphériques Android sur PC et Mac, ce qui pourrait l'aider à conserver un brin d'intérêt),(quand Apple intègre les fonctionnalités d'applications d'éditeurs tiers au sein de ses propres OS), une fonctionnalité de macOS Ventura permettant d'utiliser un iPhone (cette fois sans fil et sans configuration) comme webcam pour un Mac (vous pouvez retrouver notre prise en main de cette fonctionnalité ici ).Avec cette nouvelle itération de Camo, numérotée 1.8 , le logiciel propose à l'utilisateur de choisir le taux d'image de la caméra entre 15/24/25/30/50 et 60 images par seconde, offre un zoom intelligent pensé pour recadrer l'image sans perdre en qualité (par exemple en utilisant une image source en 4K pour une image finale en 1080p), une stabilisation (par exemple pour les utilisateurs d'un bureau vacillant lors de la frappe selon l'éditeur) et un modeafin de jouer sur la saturation des couleurs.. Camo nécessite un abonnement à 40,79 euros par an pour profiter de l'ensemble des fonctionnalités (choix de l'objectif, 1080p, retrait du watermark) avec un iPhone connecté au Mac en filaire (l'éditeur indique que la version Android propose l'ensemble des fonctions gratuitement).Pour rappel, sous macOS Ventura,(il sera également possible de choisir la webcam à utiliser ainsi que le microphone -y compris ceux de l'iPhone- au sein d'une liste dressant les appareils disponibles). Autre nouveauté, les deux systèmes permettront également de basculer simplement la conversation FaceTime d'un appareil à l'autre. Le centre de contrôle de macOS donnera alors accès aux effets Cadre centré, Portrait et Eclairage de studio, ainsi qu'au mode Desk View utilisant les caméras de l'iPhone pour filmer simultanément le visage de l'utilisateur et son bureau, par exemple pour faire une démonstration.