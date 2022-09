iPad Pro M2, Mac mini M2, MacBookPro 14/16 M2 pour octobre (mais sans keynote) ?

Pas de keynote d'octobre ?

communiqué sur son site Web et de séances d'information avec des membres sélectionnés de la presse

2023, une année chargée !

En effet, de source sûre, Mark Gurman avait prédit une longue liste de produits à paraître cette année, et il faut bien avouer qu'il a vu plutôt juste jusqu'à présent.Ainsi Cupertino pourrait encore lancer, du côté des tablettes, mais également(Pro et Max ?). Pour rappel, Apple a dévoilé sa puce M2 en juin dernier pour le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces redessiné -laissant de côté le Mac Mini avec sa puce M1.Mais elle pourrait le faire via unplutôt que d'une nouvelle keynote en octobre, comme elle l'a déjà fait par le passé pour les AirPods Max et les AirPods Pro. Mais cela serait un peuau vu de la nature et de l'importance des produits dans la gamme.Se tournant vers le futur, Mark Gurman prédit que l'année prochaine devrait être assez chargée pour Apple.On trouverait aussi de tous nouveaux produits, à commencer par le(et Reality Pro) mais aussi. De son petit nom de code B620, ce nouveau haut-parleur serait doté d'une(celle de l'Apple Watch Series 8, et qui a sensiblement les mêmes performances sur celle de la Series 6). Ce dernier serait d'ailleurs prévu pour la fin 2023.