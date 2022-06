Comment utiliser un iPhone sous iOS 16 comme webcam sur un Mac sous macOS Ventura

Alors que certains logiciels permettaient déjà d'utiliser les caméras des iPhone sur Mac, il fallait souvent les connecter en filaire et passer par une formule payante pour profiter de l'ensemble des fonctionnalités du logiciel. Avec macOS Ventura et iOS 16,Sous macOS Ventura, il suffira que(il sera également possible de choisir la webcam à utiliser ainsi que le microphone -y compris ceux de l'iPhone- au sein d'une liste dressant les appareils disponibles). Autre nouveauté,utilisant les caméras de l' iPhone pour filmer simultanément le visage de l'utilisateur et son bureau, par exemple pour faire une démonstration. Sur la bêta de Ventura et d'iOS 16, le tout fonctionne parfaitement et avec fluidité, seul le mode Desk View est un peu compliqué à cadrer correctement (cela devrait être plus simple sur un portable avec une distance plus courte entre la webcam et le bureau que sur mon moniteur externe), mais Apple indique travailler avec Blekin pour fournir des supports adéquats qui devraient faciliter ce point.De plus, FaceTime ne devrait pas être la seule application a en profiter, nous avons ainsi pu accéder à la caméra de l'iPhone depuis Zoom et QuickTime sur la bêta de macOS Ventura.