Trois nouvelles webcams 1080p et 4K chez Verbatim

Le spécialiste de la mémoire et du stockage Verbatim annonce le lancement d'une nouvelle gamme de webcams. Le constructeur lance ainsi les webcams Verbatim AWC-01 (1080p avec autofocus et microphone), AWC-02 (1080p avec autofocus, microphone et éclairage) et AWC-03 (4K avec autofocus et deux microphones). Les trois modèles disposent d'une pince afin d'être installées sur un écran, d'un pas de vis 1/4 de pouce pour l'installation sur un pied, et d'un cache-objectif amovible.(10.6 ou plus récent)