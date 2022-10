macOS Ventura sera disponible ce soir ! Voici les principales nouveautés

Votre Mac est-il compatible ?

Avec cette nouvelle mouture,et moins récents ne seront pas invités à faire la mise à jour et devront donc s'en tenir à macOS Monterey.Cupertino marque le coup etet adoptent une interface avec des listes via une colonne sur la gauche et des petites icônes rappelant fortement les Réglages d'iOS et iPadOS. Certains panneaux de réglages sont restés identiques mais de nombreuses sections ont été intégralement revues, comme l'onglet Général, Son, Fond d"écran, Moniteurs, et bien d'autres. L'interface est simple et l'accès aux différents réglages aisé, apportant encore un peu plus de cohérence aux différents systèmes de Cupertino.et cette nouvelle mouture accueille Stage Manager (partagée avec iPadOS 16, dont la sortie est également prévue ce soir, directement en version 16.1)), un nouveau mode de gestion des fenêtres permettant de mettre en avant une application en l'affichant au centre tout en rangeant toutes les autres Apps sur le côté gauche de l'écran. Il sera possible de regrouper les fenêtres, les organiser, de basculer entre les différents groupes, et d'afficher le bureau d'un simple clic.Cupertino en profite pour, comme une nouvelle recherche plus performante, l'autocorrection, des rappels, la possibilité d'annuler un message envoyer pendant un court laps de temps ou des envois programmés.Spotlight reçoit également quelques améliorations comme l'affichage des photos, une fenêtre plus large, ou encore des descriptions pour les films et séries. De son côté,(on verra le portrait des utilisateurs profitant du partage dans l'onglet)., en s'appuyant sur le standard mis en place par l'alliance FIDO (pour Fast Identity Online) en partenariat avec Google et Microsoft.Sous macOS 13 Ventura,(et certaines applications)entre autres grâce à l'upscaling en temps réel MetalFX Upscaling et des temps de chargement optimisés. Apple a d'ailleurs illustrer ses propos avec une démonstration de Résident Evil Village (qui débarque sur Mac le 28 octobre , mais qui est réservé aux Mac Apple Silicon) et No Man's Sky. Ventura prendra également en charge les, dont les Logitech G920 et G29 . Voilà une bonne nouvelle pour les amateurs de simulations de courses (sur bitume ou en off-raid) sur nos machines.Enfin, un support MagSafe conçu en collaboration avec Belkin est d'ores et déjà disponible sur l'Apple Store ) prenant alors en charge les modes Cadre Centré et Portrait.