DxO PhotoLab 6 : meilleure correction du bruit et nouvel espace colorimétrique

L’éditeur de Boulogne Billancourt dévoile à présent la sixième version de son application avec -comme il le rappelle-En premier lieu, on note une grosse évoluon de(pour eXtra Detail, et non point autre chose). Comme son nom l’indique, cet outil réduit le bruit de ses photos, améliore les détails et conserve au mieux les couleurs, grâce à une évolution de la technologie. Ainsi, le moteur de débruitage RAW -alimenté par l’IA- offre désormais aux photographes plus de deux valeurs ISO supplémentaires et une qualité d’extraction des détails revue à la hausse. Dans le même temps, l’éditeur met en avant le(trois fois plus étendu), permettant d’obtenir des processus de débruitage et de dématriçage aptes à extraire un niveau de détails inédit, d’améliorer les couleurs et de lisser les effets de bokeh.En complément, on noteraafin d’obtenir un rendu plus précis et plus réaliste des couleurs et donc de ses photos. À ce sujet, DxO n’hésite pas à s'attaquer à Adobe en précisant que son outil dépasse, notamment en exploitant despour produire des couleurs naturelles et vives, en particulier dans les images saturées.Enfin, on prendra du temps sur les nouveaux outils de retouche tel que…(ça ne s'invente pas) pour effectuer toutes les retouches sans devoir passer par un autre logiciel. Cet outil permet de choisir une, puis de l’inverser, de la pivoter ou redimensionner pour des retouches naturelles (notons que cet outil bénéficie également d’un nouveau mode de modification de forme).Enfin, parmi les nombreuses autres améliorations, on noteraqui offrent plus de possibilités pour organiser, filtrer et rechercher ses images. A cela s'ajoutent de nouveaux, afin de redresser la perspective de n’importe quelle photo ainsi que des outils de recadrage et de redressement d’horizon.. Elle vous donnera accès à la version complète et illimitée, avec des didacticiels de prise en main. Enfin, si vous vous laissez tenter, il vous en coûterapour DxO PhotoLab 6 ELITE Edition (3 postes, DeepPrime XD, Épreuvage écran, etc.) et 139 euros pour l’ESSENTIAL Edition (2 postes et des fonctions en moins). Pour ceux qui possèdent déjà PhotoLab 5 un programme de mise à jour est disponible pour 75 euros (Essential) et 99 euros (Elite).