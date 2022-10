L'iPhone 14 Pro récompensé par DXOMARK, second meilleur smartphone en photo/vidéo

des tons de peau précis

agréable avec de très bons détails sur les visages

flare

parmi les meilleurs

Alors, révolution ou évolution ? La réponse... en vidéo !

, juste derrière le Honor Magic4 Ultimate (147 points). Un mouchoir de poche, donc, d'autant que dans le détail, c'est encore plus serré.. Mais pour l'exposition ou encore le bruit, Honor semble gardé une légère avance.. L'éditeur note l'excellente plage dynamique en photo et vidéo, un très bon contraste. L'autofocus est aussi jugé excellent pour la photo comme pour la vidéo. Avec un capteur qui a largement grossi, le bokeh naturel est déjà bien présent, mais en mode portrait, DXO note un rendu. En matière de vidéo, la stabilisation est une nouvelle fois primée -ce n'est pas nous qui dirions le contraire.En revanche, tout n'est pas encore parfait. On notera, pas mal de bruit de luminance dans les photos d'intérieur, une balance des blancs parfois médiocre dans un éclairage mixte ou encore des reflets autour des sujets, que ce soit en photo et en vidéo. De notre côté, on pourra aussi rajouter un énorme défaut de l'iPhone, récurrent depuis des années :créant des aberrations au milieu des clichés.Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus,. Avec son objectif x3, l'appareil est en effet moins performant de plusieurs concurrents, notamment Honor avec son équivalent 90mm, qui offre nettement plus de détails :, pris à bonne distance :. Malgré son nouveau capteur, il est tout juste meilleur dans les hautes lumières :Enfin,même si une fois encore, la différence entre le 13 et le 14 Pro n'est pas incroyable. Bref, comme nous le précisions dans notre comparatif (ci-dessous), malgré un marketing toujours très optimiste, le gap d'une génération à l'autre reste souvent léger. En revanche, il est agréable de voir qu', ces téléphone étant de plus en plus utilisés comme appareil photo et vidéo principal, et même parfois chez les professionnels.