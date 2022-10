Final Cut Pro et iMovie compatibles avec macOS Ventura (exportations plus rapides)

Mise à jour de Final Cut Pro

qualité professionnelle

Final Cut Pro Apple 349.99€

Mise à jour d'iMovie

iMovie Apple Télécharger

Avec la mise à jour globale de ses systèmes, Apple en a profité pour s'attaquer à ses programmes vidéos.Elle dispose ainsi de fonctionnalités avancées pour créer des vidéos et des films de, rappelle Apple. Cettepermet d'exporter des vidéos au format HEVC ou H.264, et ce, beaucoupsur les Mac dotés d'une puce Apple Silicon.On notera également des améliorations au niveau de l'édition sur certains Mac dotés d'un capteur de lumière ambiante. Les propriétaires d'un Mac Intel verront une meilleure stabilité avec. Il est désormais possible pour les utilisateurs d'importer des projets Magic Movie et Storyboard à partir d'iMovie pour iOS et iPadOS.Les storyboards permettent d'apprendre à éditer et à améliorer ses compétences en matière de narration. Il propose vingt modèles de storyboard qui couvrent des catégories telles que la cuisine, les jeux et les vidéos de bricolage.Magic Movie permet aux gens de créer rapidement des vidéos en quelques clics, avec des titres, des transitions et de la musique. En pratique, un utilisateur peut sélectionner un album ou n'importe quel groupe de photos et de vidéos dans sa bibliothèque, et la fonction identifiera instantanément les meilleures parties du projet.