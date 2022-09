iOS 16 fait bugger le mode cinématique sous iMovie et Final Cut Pro

Impossibilité de modifier les vidéos enregistrées en mode cinématique

le mode cinématique ne peut pas être activé

Pas d'explications du côté d'Apple

iOS16, une version sérieusement buggée

Voila maintenant deux semaines qu’iOS 16 est disponible et force est de constater que la liste des bugs divers est assez conséquente.Ainsi, de nombreux utilisateurs rapportent leurs difficultés sur les forums de l'assistance Apple et également sur Reddit, tous faisant état de la même situation :, ces deniers affichent le même message d'erreur lorsqu'on tente de les modifier :Pour le moment, les explications ne sont. On peut même dire que c’est le silence radio du côté de l’Apple Park. Malgré tout une solution dea été suggérée par certains. Il suffirait d'éditer les vidéos enregistrées en mode cinématique sur l'iPhone et de partager ces vidéos sur le Mac via AirDrop.Rappelons que le mode cinématique est apparu l’an dernier,. Il permet d'enregistrer des vidéos -en mode portrait- avec une faible profondeur de champ et d'ajouter des effets très graphiques. Ce mode combine intelligence artificielle et données obtenues par les caméras de l'iPhone pour obtenir cet effet bokeh. Après enregistrement, les utilisateurs peuvent modifier l'intensité du flou d'arrière-plan et même les zone de mise au point.la tremblante de l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, qui entraînait des vibrations au niveau de l’appareil photo avec certaines apps tierces comme Instagram ou Snapchat. Elle a aussi corrigé les(gel des iPhone 14 lors de la récupération des données), etApple en a aussi profité pourau niveau de Voice Over et aussi de la non reconnaissance de certains écrans après une réparation auprès de services tiers. En revanche, rien n’est précisé concernant lesentendus avec les derniers iPhone (à moins que cela ne soit compris avec les tremblements ?). Ou encore des