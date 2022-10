Apple "brade" les MacBook Pro 14/16" chez les Pros : un indice sur la gamme M2 pour 2023 ?

Apple "brade" les MacBook Pro 14/16" en entreprise

Des remises supplémentaires pour certaines entreprises.

Notre équipe Entreprises est là pour contribuer à votre réussite et celle de votre entreprise. Prenons rendez-vous pour discuter de vos perspectives et besoins technologiques. Vous profiterez ainsi du soutien des personnes qui connaissent le mieux les produits Apple et découvrirez les offres tarifaires pour le MacBook Pro. Votre entreprise pourra bénéficier de ces remises en achetant au moins 5 MacBook Pro* parmi les modèles inclus dans cette offre.

* Offre tarifaire applicable pour l’achat d’au moins 5 MacBook Pro 14 ou 16 pouces commandés simultanément entre le 13 octobre 2022 et le 24 décembre 2022. Les unités commandées séparément ne peuvent pas être regroupées pour bénéficier de cette offre. Offre non cumulable à d’autres promotions. Offre non applicable aux revendeurs.

Un indice sur le renouvellement ?

Les promos en cours :

Ces derniers jours,, chose plutôt rare par les temps qui courent. Pour la petite histoire, les MacBook Pro 14 et 16" ne bénéficiaientsur lesquels Apple s'était pourtant engagée lors des ouvertures de contrat.Par contre,, et limitées à un grand nombre de machines (5 minimum) :En revanche, il s'agit bien de, sortis il y a un an et munis des fameuses puces M1 Pro et M1 Max, que l'on ne retrouve que dans les Mac Studio :Notez que. Un moyen pour Apple de booster les ventes pour le dernier trimestre... et peut-être de préparer la suite ?C'est bien possible, car Apple lance généralement ce genre de promos pour relancer les ventes et d'éviter que les clients n'attendent trop longtemps la version suivante -qui sera de facto bien plus couteuse.. Une célèbre chaîne de télévision qui souhaitait renouveler une bonne partie de son parc, a dû attendre plus de 6 mois avant d'obtenir les machines, imaginez-vous un peu !. Apple ne proposerait pas de réduction jusqu'à fin 2022 si elle comptait sortir des mises à jours d'ici 1 mois...