Apple arrivera-t-elle à délocaliser sa production en dehors de la Chine ?

stratégie de gestion de la chaîne d'approvisionnement

L'Inde et la Thaïlande, les nouveaux paradis d'assemblage d'Apple

Un plan des plus ambitieux

En résumé, à moyen terme (dans les 3 à 5 ans), au moins le marché américain (environ 25 à 30 % des expéditions mondiales) pourrait être fourni par des sites d'assemblage situés en dehors de la Chine. À long terme (au delà de 5 ans), les marchés hors Chine pourraient être fournis par des sites d'assemblage situés en dehors de la Chine, tandis que le marché chinois resterait fourni par des sites d'assemblage situés en Chine.

Apparemment, la firme serait en train d'ajuster saen adéquation avec sa politique de délocalisation de sa production.Comme à son habitude, l'analyste sévit donc dans une véritable saga sur Twitter (en 6 gros messages). Le gros du changement sera de déplacer une partie de la chaine de production de, mais également une partie de celle dédiée à la production et à l'assemblage des. Même si ce schéma mettraà être réaliser, Kuo affirme que le marché américain pourrait être entièrement alimenté par des sites en dehors de la ChineAinsi, dans les grands plans de Cupertino, l'Indienpourrait coopérer avecet / ou, en ce qui concerne l'iPhone. Actuellement, plus deDans la foulée, Apple a commencé à délocaliser la production des iPhone 14, en Inde mais elle entend également fabriquer d'autres produits sur place, comme certains modèles d'AirPods et d'écouteurs Beats.Du côté des MacBook, le principal site de production hors Chine serait probablementActuellement, tous les ordinateurs portables de la Pomme sont assemblés en Chine. On a bien vu les ralentissements notables avec la fermeture provisoire de Quanta (et le blocage des livraisons de MacBook Pro).s, Apple a tissé un gigantesque réseau de fournisseurs dans et autour de la région Shenzhen. Ce développement en toile d'araignée a été longtemps une force, lui permettant d'avoir sous la main la quasi-totalité des composants nécessaires.En pratique, il faudra de très longues années pour Apple afin de refaire son organisation, une récente analyse suggérant huit années pour une réduction de seulement 10% !