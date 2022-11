Facecam Pro : une webcam 4K 60 Hz chez Elgato

la première webcam 4K60 au monde.

Elgato Facecam Pro

d'appliquer un algorithme avancé

avec le lancement de Facecam l'année dernière, nous avons entrepris de révolutionner les performances et les technologies des webcams. La Facecam Pro constitue un bond en avant à cet égard. Notre idée n'était pas de créer simplement une autre webcam. Nous souhaitions offrir une caméra dernier cri unique en son genre, dotée d'une connectivité plug-and-play et d'une qualité vidéo incroyable. En plus de nos autres produits de webcam – EpocCam, Cam Link 4K, Cam Link Pro, Facecam – nous proposons aujourd'hui une suite extraordinaire de solutions pour les créateurs de contenus, les travailleurs nomades et même les professionnels de la diffusion.

Un logiciel adapté

identique à ce dont on dispose sur un reflex numérique

effets Cinematic PTZ (panoramique, inclinaison, zoom) utilisables sans pixélisation grâce à la puissance du capteur et de l'ISP de la Facecam Pro

Elgato présente ainsi la Facecam Pro, u(1080p à 60 images par seconde pour la Facecam de base) grâce au capteur Sony Starvis 1/1.8" et une nouvelle puce pour le traitement de l'image permettant d'offrir une correction de la luminosité en temps réel ainsi que la réduction automatique du bruit, etafin de proposer une vidéo en 1080p60 haute qualité à partir de l'enregistrement en 4K60 pour les applications qui ne prendraient pas en charge cette définition (comme de nombreux logiciels de visioconférence). Selon Julian Fest, SVP et GM chez Elgato,Elgato en profite pour mettre à jour son logiciel Camera Hub, compatible macOS et Windows, afin de peaufiner l'expérience utilisateur et offrir un contrôle des paramètres de sa nouvelle webcamavec des. La webcam dispose d'un solide support d'écran avec un filetage standard ¼ de pouce pour la fixer au support maison Multi Mount ou à tout autre pied.La version 1080p60, déjà très satisfaisante, s'échange actuellement contre 153,46 euros