Rencontrez-vous des soucis avec Stage Manager sur macOS Ventura ?

Stage Manager et macOS Ventura

J’ai un souci depuis que je suis passé de la bêta à la version finale de Ventura sur un MacBook Pro 14 pouces M1 Max : Stage Manager ne fonctionne plus. Quand je vais sur le côté de l’écran rien n’apparaît pour regrouper les fenêtres. Si j’active ou désactive les éléments du bureaux ça ne change rien - et c’est assez bugué puisque parfois en les désactivant, ils restent. La seule solution est d’activer en permanence les fenêtres sur le côté mais c’est assez pénible et on perd en surface d’affichage.

Réglages Système

Bureau et Dock

Applications récentes

Elements du Bureau

En une fois

Une à la fois

Une fonctionnalité en pleine évolution

vous aider à vous concentrer et vous permettre de passer facilement d’une tâche à l’autre.

Stage Manager est actuellement en pleine évolution, avec des modifications parfois profondes entre les bêtas d'iPadOS 16 et de macOS 13 Ventura et les versions finales qui ont été déployée le 24 octobre dernier., alors que ces problèmes ne venaient pas entacher l'expérience sur les bêtas précédentes.Pour activer Stage Manager sur macOS Ventura, i. Une fois activée, il sera possible de personnaliser la fonctionnalité via les optionset d'afficher les fenêtres d'une applicationou, que ce soir sur iPadOS 16 ou macOS Ventura. Pour rappel, Stage Manager est un nouveau mode de gestion des fenêtres permettant de mettre en avant une application en l'affichant au centre tout en rangeant toutes les autres Apps sur le côté gauche de l'écran, avec une actualisation automatique et en temps réel de ces dernières. Il sera également possible de regrouper les fenêtres, les organiser, de basculer entre les différents groupes, et d'afficher le bureau d'un simple clic (lorsque cela fonctionne). Selon Apple, ce mode a été pensé pourN'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles mésaventures et solutions poour Stage Manager dans les commentaires ci-dessous.