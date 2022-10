macOS Ventura retire le réglage de programmation d'allumage/extinction automatique

Mais où est le réglage d'extinction automatique ?

Réglages Système

Schedule Power Management

sudo pmset repeat restart MTWRFSU 06:00:00

Une interface qui ne fait pas l'unanimité

Préférences Système

Réglages Système

Réglages

Comme nous le fait remarquer notre lecteur Coucou (qui reçoit un mois d'abonnement VIP), la refonte des Réglages Systèmes a eu pour conséquenceSa machine continue toutefois de s’allumer et de s’éteindre comme avant (le Mac ayant été mis à jour vers Ventura depuis une configuration où l'allumage et l'extinction avaient été programmés),. La fonctionnalitén'a toutefois pas été complètement retirée du système mais il faudra passer par la commandepour redémarrer (par exemple) chaque jour (MTWRFSU représente chaque jour de la semaine où U est le dimanche) à 6 heures du matin (horloge au format 24h). Si vous étiez un utilisateur de cette fonction, son usage est désormais nettement moins instinctif, voire complètement inaccessible si vous êtes allergique au Terminal.Que ce soit autour de nous, par mail, ou dans les commentaires,, rappelant même pour les plus agacés un certain Windows (qui rencontre également son lot de complications, tout du moins chez moi, avec la mise à jour 2022-H2, mais c'est un autre débat). Pour rappel, avec macOS Ventura, Apple renomme lesde macOS qui s'intitulent désormaiset adoptent une interface avec des listes via une colonne sur la gauche et des petites icônes rappelant fortement lesd'iOS et iPadOS. Certains panneaux de réglages sont restés identiques mais de nombreuses sections ont été intégralement revues, comme l'onglet Général, Son, Fond d"écran, Moniteurs, et bien d'autres.Ce changement a certainement été pensé pour apporter un peu plus de cohérence aux différents systèmes de Cupertino,. Le pratique menu détaillé Bluetooth (accessible auparavant en cliquant sur le logo Bluetooth de la barre des menus tout en appuyant sur la touche Option) qui permettait de consulter simplement le codec utilisé, et qui ne le mentionne plus, en est une bonne illustration. Gageons toutefois que Cupertino fera quelques aménagements au fil des mises à jour de Ventura afin de contenter davantage d'utilisateurs de Mac. La nouvelle interface des Réglages Système a peut-être zappé d'autres fonctionnalités. Si vous utilisiez des fonctions désormais retirées,