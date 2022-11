Apple achèterait bien ses futures puces à l'usine américaine de TSMC

Nous avons déjà pris la décision d'acheter à l’usine en Arizona, et cette usine en Arizona démarre en 2024, nous avons donc environ deux ans d'avance sur celle-ci, peut-être un peu moins. Au niveau de l'Union européenne, je suis sûr que nous nous approvisionnerons également en Europe à mesure que ces plans deviendront plus évidents

En effet, il aurait indiqué que l'entreprise s'approvisionnera -pour le moment en partie- auprès de l'. Cette dernière est encore en travaux et ne devrait être achevée qu'en 2024. Lors d'une réunion interne (dans laquelle trainaient les oreilles de Mark Gurman /), il aurait en effet apporté, précisant que cette décision était le premier pas vers une plus grande diversification :. Notons au passage qu'Eddy Cue et Deirdre O'Brien étaient également présents à ce meeting .