Apple dévoile le nouveau site Web iCloud.com avec un design remanié

Une nouvelle interface personnalisable !

Le plein de widgets !

Celle-ci se veut profondément identique à la version bêta sur laquelle la firme travaillait depuis quelques temps.Cette nouvelle mouture est accessible à toute personne disposant. Lorsqu'un utilisateur se connecte, il a désormais accès à un ensemble dede base, qui se situent tous sur la jolie page d’accueil iCloud. Cette dernière peut être consultée à tout moment à partir du menu de l'application ou en appuyant sur le logo Apple dans le coin supérieur gauche.La nouvelle conception offre désormaisVous pouvez également gérer les paramètres de votre compte iCloud, y compris votre abonnement à iCloud+ et les informations de stockage iCloud associées. Evidemment, ce que vous faites depuis un autre appareil avec le même compte se trouve synchronisé en temps réel.Un grand bouton en bas permet d'ajouter, de supprimer ou de réorganiser des widgets en fonction d'autres services iCloud comme Notes ou Works. Chaque widget va orienter l’utilisateur vers l'application web respective.Surfant sur la vague de la personnalisation,Il est ainsi possible ajouter différentes widgets pour toutes les différentes applications et services iCloud et de les réorganiser en fonction de celles que l'on utilise le plus souvent. On peut aussi les déplacer pour les agrandir ou les réduire.