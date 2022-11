Ils extorquent 65 millions via Relais Privé iCloud

Ad Fraud and Compliance

les fraudeurs semblent insérer les adresses IPv6 et IPv4 de Relais Privé iCloud dans les demandes publicitaires pour masquer la véritable source du trafic

. L’équipe de recherche AFAC () de Pixalate affirme désormais qu'il existe un risque potentiel dans le système des adresses IP utilisées par, notamment la transparence du suivi des apps. Elle dévoilait ainsiet. Disponible avec un abonnement à iCloud+, ces dernières permettaient de créer des adresses e-mail uniques et aléatoires à utiliser avec des apps, des sites web et plus encore afin que son adresse e-mail personnelle demeure privée.Pour faire fonctionneret protéger la vie privée des utilisateurs sur Internet, Cupertino utilise une infrastructure particulière pour bloquer le suivi de l'utilisateur (et masquer sa trace). Partant de ce constat, les entreprises chargées de campagnes publicitaire n'ont pas d'accès direct aux appareils pour vérifier les adresses IP de la fonction (dite), et doivent donc faire confiance au système.Mais certains auraient trouvé un moyen d’obtenir ou de falsifier des impressions ou des clics, leur permettant de gagner des revenus en affichant des publicités, en toute illégalité.En effet, les fraudeurs comptent sur la solidité du système mis en place : il n’y aurait aucun moyen de. Le niveau de fraude par clic pourrait être élevé, Pixalate estimant que si 21 % du trafic Safari prétend passer par ces IP, plus de 90 % d’entre elles semblent être usurpées. Pour cela,, d’où le nom donné à l’exploit :Rappelons que, pour activer, il suffit de cliquer dans Safari sur le champ lorsque votre adresse mail est demandée, puis, sans donner son mail, de cliquer sur, juste au-dessus du clavier. Un pop-up apparait du bas de l’écran (le même que lors d’un achat sur l’App Store) et de cliquer surCe mail sera alorstransféré vers la boite de réception de son choix. Pour gérer ces adresses, il faudra aller dans Réglages > AppleID > iCloud > Masquer mon adresse e-mail et de sélectionner les sites afin de gérer ses adresses uniques et aléatoires.