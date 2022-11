Le moniteur 32" 4K Samsung M8 à 649€ (-100€)

Samsung Smart Monitor M8

32 pouces 4K, Tizen et AirPlay 2

Les Smart Monitor M8 présentés lors du dernier CES disposent d'un design rappelant les iMac M1 (ils sont également proposés en vert, bleu et rose pastel) et, à l'image de ce que proposent les téléviseurs connectés de la marque.Les moniteurs permettent donc de profiter de services comme Netfliix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV et embarquent deux haut-parleurs intégrés de 5W. Le M8 dispose d'une dalle VA 60 Hz HDR10+ en 3840x2160 avec une luminosité maximum de 400 nits, un temps de réponse de 4 ms de gris à gris, un contraste de 3 000:1, est la couverture à 99% de l'espace colorimétrique sRGB. Niveau connectique, le moniteur propose un micro HDMI et deux ports UBS-C dont un délivrant 65W via Power Delivery (ce qui pourra être un peu juste pour les MacBook Pro les plus puissants lancés au galop).