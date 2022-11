Cyber Monday : le MacBook Air M1 à 949€, son prix le plus bas !

MacBook Air M1

MacBook Air M2

Retrouvez nos vidéos sur le MacBook Air M2

. il s'agit évidemment de la configuration de base (8 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage SSD), un modèle basique mais suffisant pour la plupart des usages bureautique et surtout, beaucoup moins cher que le nouveau MacBook Air M2. La réduction atteint 21%, le prix de cette machine étant désormais officiellement de 1 199,00 euros.Il est également possible d'opter pour, soit une réduction de 200 euros sur le prix officiel. Cela permet de faire une petite économie et d'obtenir le SSD 512 Go avec ses deux puces de mémoire flash offrant des débits supérieurs au modèle équipé d'un SSD de 256 Go (et d'une seule puce de mémoire, réduisant assez nettement les performances, comme vous pouvez le voir dans nos vidéos ci-dessous). Le modèle d'entrée de gamme est quant à. lui proposé à partir de 1299 euros dans tous les coloris, soit 200 euros d'économie. De plus,