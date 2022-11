Le casque VR Meta Quest 2 + 2 jeux (Beat Saber et Resident Evil 4) à 399€ (-11%)

Pour rappel, le casque Meta Quest 2 qui était vendu 349,99 et 449,99 euros en versions 128 et 256 Go (ce tarif accessible pour un matériel réellement satisfaisant étant en partie responsable du succès du Quest 2). Meta entend donc redonner un coup de fouet à ce très bon casque en proposant une ristourne de 50 euros et en offrant deux excellents titres, Beat Saber (dont le studio appartient à Meta) et Resident Evil 4.L'Oculus Quest 2 arbore une robe blanche, pèse 503 grammes (contre 571 grammes pour la version précédente) et profite d'une puce Qualcomm Snapdragon XR2 plus puissante, épaulée par 6 Go de RAM, d'une autonomie de 2h30 (et d'une charge rapide permettant de faire le plein via le port USB-C en 2h30 également), ainsi