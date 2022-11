Un premier benchmark décevant pour la puce M2 Max ?

Un premier benchmark pour la puce Apple Silicon M2 Max ?

Une évolution timide pour cette nouvelle génération ?

Comme avant chaque nouvelle génération de puces, un score du benchmark Geekbench 5 attribué au SoC Apple Silicon M2 Max a été publié et relayé sur le net. Le document évoque(contre 10 pour la M1 Max), cadencée à 3,59 GHz (3,23 GHz pour la génération précédente et 3,48 GHz pour la M2), épaulée par 96 Go de mémoire unifiée (contre 64 Go au mieux sur la M1 Max), tournant sur une machine référencée Mac14.6, qui pourrait être le nouveau MacBook Pro attendu pour l'année prochaine, ou encore la nouvelle génération de Mac Studio, le tout sous macOS Ventura 13.2. S'il faut bien évidementil arrive très fréquemment que des scores avérés soient dévoilés en avance (on se souviendra toutefois d'un premier score tiède pour l'A16, avant que cette dernière reprenne du poil de la bête).. Le score sur un seul cœur semble un peu bas, notre MacBook Air M2 obtenant 1 916 points avec une fréquence légèrement plus basse que cette M2 Max, et l'évolution entre une M1 Max (1 758/12 718 points sur nos machines) est assez légère avec. Ces scores seront peut-être revus à la hausse lorsque la puce sera véritablement disponible.(il ne faut pas s'attendre à une révolution entre chaque génération de puces Apple Silicon, comme nous l'a démontrée la puce M2) particulièrement pour les utilisateurs nécessitant davantage de RAM,Cette M2 Max pourrait également marquer un gain plus intéressant sur la partie GPU, à l'image de la M2 qui progresse d'environ 30% sur ce point (lorsqu'elle ne chauffe pas trop au sein des MacBook Air). Reste à savoir quand ces nouveaux Mac seront présentés, et s'ils ne seront pas frappés d'une trop forte hausse tarifaire.