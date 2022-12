M2 Max : un benchmark redonne de l'espoir et confirme les 96Go de RAM

De meilleures performances pour la puce M2 Max ?

Une évolution plus marquée

5nm ou 3 nm ? Quid du GPU ?

Un premier résultat obtenu par ce qui pourrait être la puce Apple Silicon M2 Max sur Geekbench 5 était apparu à la toute fin du mois de novembre . Ces scores étaient toutefois assez décevant au niveau des performances, avec un gain par rapport à la M1 Max en hausse de 5,4% en monocœur et de 8,94% lorsque tous les cœurs de la puce étaient sollicités.. Avant de détailler les scores, notons que cette nouvelle publication confirme la présence de 96 Go de mémoire unifiée, ce qui pourra s'avérer intéressant pour certains utilisateurs ayant de gros besoins sur ce point, ainsi que d'une puce comptant 12 cœurs au total.Ce nouveau résultat provient, comme pour le premier jet, d'un Mac inédit portant la référence 14.6 (ce qui pourrait être un nouveau MacBook Pro ou un Mac Studio) tournant sous macOS 13.2, une version qui n'a pas encore été proposée aux développeurs en bêta (cela ne devrait plus tarder avec l'arrivée imminente de la version finale de macOS Ventura 13.1, la Release Candidate datant du 7 décembre). La puce est cette fois cadencée à 3,68 GHz (contre 3,59 GHz sur le résultat précédent, 3,48 GHz pour la M2 et 3,23 GHz pour la gamme M1) et afficheOn notera que la puce est cadencée légèrement plus haut que la puce M2 actuelle, ce qui peut être le cas sur une machine de présérie et expliquerait en partie la différence en monocœur avec la M2. Si ces résultats sont évidemment plus aguicheurs que les précédents, il faut toutefois les prendre avec vos plus belles pincettes. Avec ce nouveau score plus élevé, la M2 Max nous refait le coup de l'A16, dontCes puces sont évidemment attendues l'année prochaine au sein des nouveaux MacBook Pro, du Mac Studio, de l'éventuel iMac haut de gamme, et pourquoi pas en version M2 Pro dans un Mac mini (ce qui me ravirait à titre personnel). Reste à savoir(avec à la clé une consommation et une chauffe en hausse par rapport à la M1 Pro/Max, et donc d'éventuelles nuisances sonores plus élevées). De plus, aucun résultat n'a été publié quant aux performances de la partie GPU. La M2 Max devrait être assez intéressante sur ce point, à l'image de la version M2 offrant déjà des gains de l'ordre de 30% lorsqu'elle est correctement refroidie.