1Password retient les mots de passe pour une connexion via un compte tiers

Sign in with

manuelle

La rédaction vous conseille : 1password déploiera passkeys en 2023 (bye bye les mots de passe)

Le gestionnaire de mot de passe 1Password propose désormais une nouvelle fonctionnalité nommée. Par exemple, et après une première connexion, l'interface vous permettra de choisir entre se connecter à une plateforme donnée (par exemple, Zoom) via un compte Apple, Facebook, ou Google. La nouvelle fonctionnalité est d'ores et déjà disponible pour les utilisateurs des formules Individuel, Family, Teams et Enterprise sur les navigateurs Chrome, Firefox, Brave et Edge (mais pas Safari à priori).