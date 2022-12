Chrome pour Mac est moins gourmand en mémoire et en énergie

La rédaction vous conseille : La dernière mise à jour de Chrome comble une importante faille de sécurité

Le mode Memory Saver devrait permettre au navigateur de s'accaparer 30% de mémoire en moins (en déchargeant de la mémoire les onglets qui n'ont pas été consultés récemment). Le mode Battery Saver pourra quant à lui se lancer automatiquement lorsqu'il ne reste plus que 20% de batterie (ou quand l'appareil fonctionne sur la batterie) afin d'offrir une meilleure autonomie en réduisant l'activité en arrière-plan et les effets visuels. Ces deux nouveaux modes sont déployés dès aujourd'hui avec la version m108 de Chrome pour portable, et il restera possible de les désactiver au sein de l'onglet Performance des paramètres du navigateur.