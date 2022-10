Excel/Suisse : Apple a "oublié" le réglage de la décimale (point/virgule) avec macOS Ventura

Réglages Système

Apple a "oublié" le réglages de la décimale

oublié

Dans les réglages systèmes je ne retrouve pas le bouton "avancé" dans les réglages de région qui permettaient de changer de la virgule au point les décimales…juste indispensable pour Excel si tu es en Suisse

Un workaround ?

La solution pour Excel !

Problème, on l'avait vu hier avec l'absence du réglages de la programmation de l'allumage/extinction,. Parfois, ce n'est pas très grave (on pourra attendre quelques semaines), mais dans d'autres cas, cela peut s'avérer rédhibitoire.Par exemple,. Cela va peut-être revenir, mais pour ceux qui utilisaient cette fonction (pour la maison et le travail, par exemple), voilà qui peut devenir rapidement assez casse-pied., lecteur de Mac4Ever et professionnel reconnu du monde Mac en Suisse, a découvert un manque plutôt grave pour nos amis helvêtes :Effectivement,et par défaut, le programme se fie donc au réglage général. Rappelons qu'en Suisse, on utilise le point alors qu'en France, c'est la virgule -réglage par défaut sur les langues françaises.Ilou un fichier de Préférences, mais nous n'avons pas encore trouvé comment. Une astuce temporaire consiste à changer la langue de macOS, pour une version US par exemple, mais cela engendre d'autres problématiques.En attendant un correctif,et vous avez ensuite accès au réglage suivant :